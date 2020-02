Meteor verblüffte viele Autofahrer auf der „Süd“

Ein eindrucksvolles Erlebnis hatten am Freitag gegen 23 Uhr Autofahrer auf der Südautobahn bei Grafenstein in Kärnten: Während der Fahrt in Richtung Wolfsberg haben sie einen Meteor beobachtet, der vor ihnen über den Nachthimmel raste. Was dabei besonders auffiel: Er leuchtete in einem sehr auffallenden Grün.