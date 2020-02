Urlauberinnen bei Skidoo-Unfall schwer verletzt

Die beiden Urlauberinnen wollten am Freitag abreisen. Aus diesem Grund holte der 45-Jährige ihr Gepäck mit dem Skidoo von einem Appartement ab und bot den Frauen an, bis zum etwa 200 Meter weit entfernten Hauptgebäude mitzufahren. Die Niederländerinnen setzten sich auf die beiden vorhandenen Sitzplätze des Gerätes, der Mann lenkte das Fahrzeug, indem er am Trittbrett auf der linken Seite stand. Beim Hauptgebäude angekommen kam es schließlich zu dem Unfall. Die beiden Frauen wurden mit einem Rettungshubschrauber und der Rettung in das Landeskrankenhaus Villach gebracht. Der Hotelangestellte blieb unverletzt.