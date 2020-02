Goldberger: „Stefan holt die Kristallkugel“

Stefan hat einfach das beste Gesamtpaket. Er springt schon lange in toller Form, in Sapporo hat er aber seine besten Sprünge ausgepackt. Das gibt viel Selbstvertrauen. In Sachen Routine macht ihm keiner was vor. Er weiß als Tournee-Sieger, Weltmeister und Weltcupsieger, wie man große Titel holt. Ich habe auch keine Angst, dass ihm das Gas ausgeht. Stefan ist seit fünf Jahren immer konstant vorne dabei. Deswegen bekommt er dreimal die Traumnote 20,0.