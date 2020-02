Wendy will Mega-Ski-Party bei Sieg im Nationen-Cup

Das Abschneiden in Garmisch (Manuel Feller als 28. bester Österreicher im Riesenslalom) war wieder einmal ein Beleg dafür, dass die Saison 2019-2020 aus österreichischer Sicht nicht gerade nach Wunsch verläuft. Auch wenn der Sieg im Nationencup immer noch im Bereich des Möglichen ist. Nach gut der Hälfte, also 49 von 83 Rennen, führt die Schweiz mit 299 Punkten. So einen großen Vorsprung hatten die Eidgenossen in den letzten Dekaden nie.