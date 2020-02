Baggerfahrer von Flut in den Tod gerissen

Waghalsiger Rettungseinsatz

Die großen Wassermengen rissen den Perger (52) etwa drei Kilometer weit mit. Seine Kollegen schlugen Alarm, der Hubschrauber Christophorus 10 suchte nach ihm. Plötzlich sahen sie ihn an der Wasseroberfläche treiben, flogen so tief, dass ihn der Co-Pilot – ein Notfallsanitäter – schnappen und aus dem Wasser ziehen konnte. Nach dem waghalsigen Rettungseinsatz brachten sie ihn ans Ufer, versuchten ihn wiederzubeleben – jedoch ohne Erfolg. In Kematen/I. musste die Feuerwehr gleich zwei Autos in drei Stunden trotz Sperre aus den Fluten bergen.