Gleirscher rodelt in Sigulda zweimal auf Platz 3!

Kammerlander gewann Naturbahn-Weltcup in Deutschnofen

Thomas Kammerlander gewann indes den Naturbahn-Weltcup-Bewerb in Deutschnofen. Mit dem Erfolg in Südtirol übernahm der 29-jährige Titelverteidiger aus Tirol auch die Führung in der Gesamtwertung. „Als Österreicher hier zu gewinnen, ist eine echte Sensation. Zweifelsohne war das einer meiner größten Siege“, betonte Kammerlander.