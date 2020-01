FPÖ-Spitzenkandidat Tschürtz verteidigt Strache

„Irgendwann kriegt er Rechnung präsentiert“

Wohl zum Dank verpflichtet, spielte Tschürtz den Ibiza-Skandal am Freitagabend als „besoffene G‘schicht“ herunter. „Es ist manchmal sehr belastend. Egal was wir tun, es ist immer schlecht“, beklagte sich Tschürtz weiter. Er schoss sich besonders auf die ÖVP ein, die die Koalition auf Bundesebene beendet habe, obwohl Strache als FPÖ-Chef und Vizekanzler zurückgetreten sei, wie mit Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ausgemacht. „Das, was du nicht willst, das man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Und das hat er gemacht und irgendwann kriegt er von oben die Rechnung präsentiert, das sage ich euch“, prophezeite Tschürtz in Richtung Kurz.