Doskozil: „Mit mir wird‘s keine Asylzentren geben“

Scharf hat der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) auf die Ankündigung von Innenminister Karl Nehammer (ÖVP), grenznahe Asylzentren einrichten zu wollen, reagiert. Er sei schon länger in der Politik, „aber so einen Blödsinn“ habe er noch nicht gehört, sagte Doskozil, der einen „Anschlag aufs Burgenland“ ortet, am Dienstag zur APA. Das Bundesland, in dem am Sonntag der Landtag neu gewählt wird, werde sich mit allen Mitteln gegen die türkis-grünen Pläne wehren: „Das wird es mit mir als Landeshauptmann nicht geben“, stellte Doskozil gegenüber der „Krone“ klar.