Brexit-Deal unterzeichnet: „Fantastischer Moment“

Übergangsfrist bis Ende des Jahres

Bereits am Donnerstag hatte in London Königin Elizabeth II. das Brexit-Gesetz unterzeichnet. Jetzt fehlen nur noch die Zustimmung des EU-Parlaments und der 27 verbleibenden Mitgliedsstaaten, doch die gelten als sicher. Am 29. Jänner soll das Brexit-Abkommen vom EU-Parlament ratifiziert werden. Großbritannien wird die Staatengemeinschaft am 31. Jänner um 24 Uhr verlassen. Bis Ende des Jahres gilt noch eine Übergangsfrist, während der so gut wie alles beim Alten bleibt. Während dieser Zeit wollen London und Brüssel eine Vereinbarung über die künftigen Beziehungen treffen.