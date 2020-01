Licht an oder aus? Streit in Wohnheim endet blutig

Licht an oder aus? Es war ein eigentlich harmloser Anlass, der am späten Mittwochabend in Wien in einer Messerattacke gipfelte. Zwei junge Männer waren im Bezirk Liesing wegen der Zimmerbeleuchtung in Streit geraten, plötzlich zückte der Ältere, 24 Jahre alt, ein Küchenmesser und stach auf seinen Mitbewohner ein.