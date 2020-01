Kärntnerin schaltete Aggregate von Kühl-Lkw ab

Das Glück der Frau: Kontrollen der Firma verhinderten, dass Schaden entstand. Ein Vertreter des Betriebs erklärte als Zeuge, die Laster würden auch am Wochenende in regelmäßigen Abständen kontrolliert. Bei einer dieser Kontrollen sei aufgefallen, dass die Kühlaggregate abgeschaltet waren. Sie wurden wieder angestellt, das in den Lastwagen gelagerte Fleisch verdarb nicht. Wäre das passiert, hätte der Schaden fast 270.000 Euro betragen. Dass die Lkw das ganze Wochenende über beladen im Hof stehen, erklärte der Firmenvertreter damit, dass sie bereits am Freitag bzw. Samstagvormittag beladen würden. So könnten die Fahrer Sonntagnacht gleich losfahren, um die Kunden zu beliefern.