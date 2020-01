Finanzsteuer: SPÖ beklagt „Verhinderungspolitik“

ÖVP-Finanzminister Gernot Blümel will das derzeitige Modell für die von insgesamt zehn EU-Ländern geplante Finanztransaktionssteuer nicht umsetzen und droht mit einem Ausstieg Österreichs - womit er sich in der SPÖ keine Freunde gemacht hat. Der stellvertretende Klubchef Jörg Leichtfried kündigte an, Blümels Schwenk am Mittwoch im Nationalrat in der „Aktuellen Europastunde“ thematisieren zu wollen. Besonderes Augenmerk will Leichtfried dabei auf die „Verhinderungspolitik“ der Europäischen Volkspartei legen, die auch von der ÖVP mitgetragen werde.