Jobs verweigert: Beihilfe immer öfter gestrichen

In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Arbeitsunwilligen stetig gestiegen. So auch 2019. Gleich 60.000 Sperren des Arbeitslosengeldes wurden verhängt - 164 pro Tag und um 34 Prozent mehr als noch 2018. Die Regierung will die Beihilfe weiterentwickeln und die Effizienz steigern. Der Koalitionspakt bleibt dazu aber ziemlich vage.