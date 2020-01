Barca zieht mit 1:0-Sieg wieder an Real vorbei

Der FC Barcelona hat sich in der spanischen Liga die Tabellenführung zurückgeholt. Das Goldtor von Lionel Messi bescherte den Rot-Blauen am Sonntagabend einen 1:0-Heimsieg gegen Granada. Barca hält eben so wie Real bei 43 Punkten und führte in der Tabelle nur dank des besseren Torverhältnisses.