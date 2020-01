Matt: Aufhören? „Kann ich noch nicht mit 26!“

In der Vorbereitung auf Wengen trainierte er einen Tag am Ganslernhang in Kitzbühel, da ging es aber vorrangig darum, die Wellen kennenzulernen. „In St. Anton habe ich nur einen Tag trainiert, weil es mir ein bisserl eingeschossen ist. Das Training war okay.“ Das war auch die Fahrt in Wengen, so lange oder kurz sie eben dauerte. „Ganz oben hat es mir vom Fahren her ganz gut gefallen.“ Das Wissen gilt es mitzunehmen zu den Heimrennen. „Weiterkämpfen, das nützt eh nichts. Aufhören kann ich noch nicht mit 26.“