Noel gewinnt in Wengen - Schwarz verpasst Stockerl

Die Richtung stimme, jetzt gehe es zu den Heimrennen in Kitzbühel und Schladming. „Das Skifahren passt, ein, zwei Fehler weniger, dann bin ich wieder ganz vorne.“ Er hoffe, dass man vor eigenem Publikum zurückschlagen könne. „Vom Gefühl her, wie ich den Ski unter mir spüre, ist es so wie im letzten Jahr, das taugt mir.“ Erst im Februar 2019 war er ja von einem Kreuzbandriss gebremst worden, in Adelboden stand er als Dritter erstmals wieder auf dem Podest.