Quintanilla widmet Sieg verstorbenem Goncalves

Walkner hatte am rennfreien Vortag - die 8. Etappe war nach dem tödlichen Unfall annulliert worden - erklärt, er versuche, an jedem Tag alles herauszuholen. „Ich bin aber einer, der sich zwei bis drei Prozent aufbehält, um so etwas wie 2016, als ich mir den Oberschenkel gebrochen habe, zu vermeiden“, betonte der Sieger von 2018 und Vorjahres-Zweite. Ganz gefeit sei man vor schweren Stürzen freilich nie. „Aber dafür trainiere ich das ganze Jahr, um das Risiko so gering wie möglich zu halten.“