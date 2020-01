Auftakt im Mordprozess gegen okkulte Gruppe

Mordauftrag von Gott erhalten

Der zweiten Angeklagten gegenüber behauptete die Margit T., Gott würde durch sie sprechen und der Menschheit Aufträge erteilen. So soll sie auch einen Mord veranlasst haben, weil eine Villacherin (72) sie aus ihrem Testament streichen wollte: Im Oktober 2018 wurde in Villach eine Frau (72) in einem Mehrparteienwohnhaus tot am Boden liegend aufgefunden. Eine Obduktion der Leiche ergab, dass die Frau erdrosselt wurde.