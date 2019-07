Gutachten: Kärntner „Hexentrio“ zurechnungsfähig

Selten wurden die psychiatrischen Gutachten in einem Kriminalfall mit so viel Spannung erwartet wie in jenem um die obskure Hexenbande aus Wernberg. Und Dr. Hofmann hat sich Zeit gelassen - dafür ist das Ergebnis umso ausführlicher. Für jede der drei Tatverdächtigen - es geht um Mord, Betrug und Brandstiftung - hat er auf rund 60 Seiten zusammengefasst, wie es um ihre Persönlichkeiten und vorwiegend ihre psychische Verfassung bestellt ist.