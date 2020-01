Olympiasieger Gleirscher holt erstmals Weltcupsieg

Dem Tiroler Halbzeitführenden reichte in Altenberg die drittbeste Zeit in Lauf zwei, um sich 0,233 Sek. vor dem Südtiroler Dominik Fischnaller klar durchzusetzen. Dritter wurde der Deutsche Felix Loch (+0,270). Der Vorarlberger Jonas Müller, Dritter des ersten Laufs, stürzte in der Entscheidung