Neuer Finanzdirektor der Stadt scheint fix

Postenbesetzungen innerhalb von Parteien sorgen ebenso für Aufregung. Denn im Büro von Stadtvize Bernhard Auinger (SPÖ) soll die wechselnde Charlotte Reichenspurner mit Lukas Stockinger nachbesetzt werden. Stockinger kandidierte bei der vergangenen Wahl auf SPÖ-Listenplatz Nummer 14 und ging leer aus. Als Akademiker müsste er eigentlich einen A-Posten bekommen, den die Vorgängerin aber nicht hatte. Andere Parteien reagieren in diesen Fällen normalerweise empfindlich, wenn Planstellen nicht entsprechend den Qualifikationen vergeben werden. Heinz Schaden hatte deswegen vor einigen Jahren als Stadtchef in einem ähnlichen Fall – in umgekehrter Rolle – den ÖVP-Klubobmann Christoph Fuchs zu mehr Fairness aufgefordert.