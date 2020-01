Die Slalom-Krise hat uns weiter fest im Griff

Einen derart schlechten Start in den Winter erwischten unsere Slalom-Herren seit 1991/92 nicht mehr - vier Rennen, null Podestplatzierungen. Gestern beim Flutlicht-Klassiker in Madonna gab’s nur einen Lichtblick: Johannes Strolz, der als Zehnter sein bestes Weltcup-Ergebnis lieferte. „Das tut nach drei Ausfällen in Serie sehr gut“, freute sich der Sohn von Kombi-Olympiasieger Hubert. Nur ein weiterer Österreicher punktete: Marco Schwarz als 15. „Darauf baue ich auf. Oft geht’s schnell und du fährst wieder ganz vorne mit!“