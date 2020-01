Schweizer Yule siegt ++ Schlappe für Österreicher!

Er war der einzige ÖSV-Lichtblick. Der Schwarz-Angriff von Rang sieben weg ging schief, am Ende wurde der Zagreb-Elfte 15. „Es hat sich gar nicht so schlecht angefühlt. Im Flachen habe ich aber das Tempo nicht so mitgenommen, deshalb der Rückfall“, erklärte der 2018 in Madonna zweitplatzierte Kärntner. Noch deutlich schlechter verlief der Abend für Matt. Auf seinen Ausfall nach Rang zwei zur Halbzeit in Zagreb folgte mit Rang 33 die nächste Nullnummer. „Es ist brutal zurzeit, ich weiß auch nicht, was los ist. Es ist ein bisschen zum Speiben“, sagte der 26-jährige Tiroler. In Zagreb sei er noch brutal schnell gewesen. „Hier bin ich überhaupt nicht vom Fleck gekommen“, war Matt bitter enttäuscht. Noch schlechter als er schnitt der von der Papierform beste ÖSV-Fahrer ab. Der als einziger Österreicher in der Start-Topgruppe vertretene Feller kam in seinem zweiten Rennen nach seinem überstandenen Bandscheibenvorfall über Rang 48 nicht hinaus. „Es war schwierig, in Zagreb war jeder Schwung anders“, meinte der 27-Jährige. Im Vergleich zu seinem Comeback (Rang 12) gab es diesmal für ihn keine Punkte.