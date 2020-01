Kickl mit neuer Brille und altem Rundumschlag

„Noch nie so weit die Hosen runtergelassen“

Beim Regierungsübereinkommen sei „der faulste aller Kompromisse“ erzielt worden. Die ÖVP bekomme durch den Sicherheitsapparat und die Finanzen „die totale Macht“, die Grünen hätten sogar auf einen Staatssekretär im Finanzministerium verzichtet, „weil sie keine Frau mehr hatten und ihnen die Quote (von 15 Regierungsmitgliedern sind acht weiblich, Anm.) über alles ging“. Kogler habe „noch nie so weit die Hosen runtergelassen“.