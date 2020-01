Nehammer: Dank an Polizei bei Amtsantritt

Am Dienstagnachmittag hat auch im Innenministerium die offizielle Amtsübergabe des bisherigen Ressortchefs Wolfgang Peschorn an den am Vormittag neu angelobten Innenminister Karl Nehammer statt. „Ich übernehme das Amt des Innenministers mit Dankbarkeit und Respekt. Es ist mir eine große Ehre, an der Spitze dieses umfangreichen Ressorts zu stehen“, so Nehammer bei seiner Antrittsrede vor den rund 150 Führungskräften des Bundesministeriums für Inneres.