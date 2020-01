Anfeindungen gegen Zadic: Grüne drohen mit Klage

Im Interview mit Conny Bischofberger zeigte sich Kogler, der am Dienstag als Regierungspartner von ÖVP-Chef Sebastian Kurz angelobt wurde, „nicht überrascht“ über die Anfeindungen der vergangenen Tage und Wochen. „Wir werden uns sicher auch juristisch zur Wehr setzen“, kündigte Kogler an. Bereits zuvor hatte sich Zadics Anwältin Maria Windhager via Twitter zu der Causa geäußert und klargestellt: „Alma Zadic wurde in einem Medienverfahren wegen § 6 MedienG nur zur Zahlung einer Entschädigung für die erlittene Kränkung verpflichtet.“ Es handle sich aber nicht um eine strafrechtliche Verurteilung wegen übler Nachrede.