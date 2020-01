Aus Linzer Tannengrün wird wertvoller Bio-Kompost

„Ich schätze, wir kommen diesmal auf 5,5 Tonnen Biomasse“, sagt Wolfgang Donner (33). Er ist „Aufleger“, fährt bei Müllautos oder Presscontainer-Fahrzeugen, die beim Aufsammeln der Christbäume zum Einsatz kommen, hinten mit. An die Kälte ist er gewöhnt, wie er sagt. Er bleibt sowieso in Bewegung, am ersten Sammeltag haben er und seine Kollegen an die 2500 ausgediente Christbäume auf den Lkw verfrachtet. In der Pressmaschine werden sie zusammengedrückt und ins Kompostierzentrum gebracht.