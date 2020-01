Schwefel-Akku bringt Handys mit 5 Tagen Laufzeit

Interessant könnte der Schwefel-Akku aus ökosozialer Perspektive werden: Während heute in Akkus oft Kobalt steckt, der aus „Blutminen“ in Afrika stammt, könnte mit Schwefel in Zukunft ein kostengünstiges und leicht zu beschaffendes Material als Kobalt-Alternative zur Verfügung stehen. Bis zur Marktreife wird es allerdings noch dauern: Ende des Jahres will man in die Testphase gehen, Investoren haben bereits 2,5 Millionen australische Dollar für die Entwicklung zugesagt. Bis der neue Super-Akku beim Endverbraucher ankommt, werden aber wohl noch Jahre vergehen.