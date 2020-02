So lange sollten Sie schlafen, um länger zu leben

In einer Studie der McMaster-Universität in Hamilton (Kanada) versuchten Forscher herauszufinden, welcher Zusammenhang zwischen Schlafdauer und gesundheitlichen Problemen besteht. Über acht Jahre lang wurden Probanden mit einem Durchschnittsalter von rund 50 Jahren untersucht. Am Ende der Studie waren sich die Wissenschaftler einig: Wer täglich zwischen sechs und acht Stunden schläft, lebt am gesündesten. Dabei spielen natürlich auch Ernährung und Bewegung eine wichtige Rolle, da diese den Schlaf maßgeblich beeinflussen.