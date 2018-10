Moon Milk: Das Trendgetränk gegen Schlafprobleme

Instagram und Pinterest bringen gerade unzählige Nutzer weltweit zum Einschlafen. Aber nicht, weil die Fotos so langweilig sind, sondern wegen dem neuen Trendgetränk, das dort die Runde macht. Moon Milk, nennt es sich und ist die verbesserte Variante der heißen Milch mit Honig. Dafür sorgt die Geheimzutat Ashwagandha. Umgangssprachlich wird die Pflanze passenderweise auch Schlafbeere genannt. Sie gehört seit Jahrtausenden in der Ayurveda-Medizin zu den besonders wertvollen Arzneimitteln. In der westlichen Welt hat sie erst in den letzten paar Jahrzehnten an Bekanntheit gewonnen.



Mittlerweile wurde die Wirkung von Ashwagandha in mehr als 200 Studien nachgewiesen. So soll sie Angst und Depressionen lindern, Stresserscheinungen bekämpfen, den Cholesterinspiegel senken, die Ausdauer steigern sowie gedächtnisfördernd wirken. Zum Einschlafen wird die Heilpflanze in Pulverform mit Milch und einigen anderen Zutaten angemischt. Die sogenannte Moon Milk hat übrigens auch zwei Schönmacher-Effekte: Wenn der Cortisolspiegel niedrig ist und der Körper nicht dauerhaft unter Strom steht, nimmt man nachweislich leichter ab. Außerdem können die antioxidativen Eigenschaften der Schlafbeere dem Körper dabei helfen, freie Radikale zu bekämpfen. Und das ist bekanntlich essenziell für eine ebenmäßige, faltenfreie Haut. Schlafen Sie sich schöner!