Arabien-Dakar laut Walkner „sehr anspruchsvoll“

Matthias Walkner startet „sehr gut vorbereitet“ und bestens gelaunt in die arabische Premiere der Rallye Dakar. „Saudi-Arabien habe ich bis jetzt wirklich nur positiv wahrgenommen. Die Leute sind extrem freundlich und heißen uns sehr willkommen“, betonte der 33-jährige Salzburger am Freitag in einer Aussendung.