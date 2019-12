JKU-Senat empfiehlt Rektor Ende des Ehrenschutzes

Manchmal ist das Internet langsamer als das wirkliche Leben. Auf www.burschenbundball.at ist für den 72. Burschenbundball am 1.Februar 2020 noch die Rede vom Ehrenschutz und Eröffnung durch den JKU-Rektor, also Meinhard Lukas, oder einen Vertreter. Doch müsste das Ballkomitee der Burschenschaften von der JKU bereits eine Absage bekommen haben. So wie auch andere Veranstalter, zum Beispiel des CV-Balls oder selbst des Juristenballs. Offenbar hat der JKU-Senat vor Weihnachten, womöglich angespornt von Lukas himself, eine Empfehlung beschlossen, keinerlei Ball-Ehrenschutz mehr zu übernehmen, etwa um die Überparteilichkeit der Universität zu untermauern.