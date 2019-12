NBA: Aufholjagd der Spurs von Erfolg gekrönt

Dank einer starken zweiten Spielhälfte haben die San Antonio Spurs am Donnerstag in der National Basketball Association (NBA) einen 118:105-Heimsieg gegen die Brooklyn Nets gefeiert. Der Wiener Jakob Pöltl war daran mit je vier Punkten und Assists, fünf Rebounds sowie drei blocked shots in 15:37 Minuten auf dem Parkett beteiligt (siehe Video oben).