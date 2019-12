Deutscher Doll gewinnt Sprint, Eberhard Zehnter

Ex-Weltmeister Benedikt Doll hat den deutschen Biathleten im fünften Saisonrennen den ersten Sieg beschert. Der 29-Jährige feierte am Donnerstag in Le Grand Bornand seinen zweiten Weltcuperfolg nach jenem bei der WM 2017 in Hochfilzen. Doll gewann den Sprint in Frankreich 9,4 Sekunden vor dem ebenfalls fehlerfreien Norweger Tarjei Bö. Mit Abstand bester ÖSV-Athlet war Julian Eberhard als Zehnter.