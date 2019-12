Einbürgerungsgesetz nun Fall für Höchstgericht

Regierungschef beruhigt: „Rechte indischer Staatsbürger nicht beschränkt“

Doch Modi spielt solche Ängste herunter. So sagte er am Dienstag: „Beim Gesetz geht es um verfolgte Menschen in den drei Ländern, und die Rechte indischer Staatsbürger - egal ob sie nun Hindus oder Muslime sind - werden in keiner Weise beeinflusst.“ Es seien lediglich Oppositionsparteien, die Angst schüren würden. Gleichzeitig schickte Modi Truppen zu Demonstrationen im Nordosten des Landes, wo zeitweise auch Ausgangssperren verhängt wurden und das Internet abgeschaltet wurde.