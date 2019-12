„Heavy Metal“ für Seele und Körper

Der Grund: Eisen ist am Funktionieren verschiedener nervlicher Prozesse beteiligt. Die Nervenzellen sowie die Freisetzung von in diesem Zusammenhang wichtigen Botenstoffen sind in hohem Maß von ausreichender Eisenversorgung abhängig. Wie auch die Produktion von Hormonen der Schilddrüse, die großen Anteil an der Reifung von Nervenzellen haben. Weiters ist Eisen an der Regulation unserer Gefühle beteiligt. Feststellen lässt sich diese Situation einerseits durch Labortests (Hämoglobin, Ferritin), andererseits sind Risikogruppen häufiger betroffen (Schwangere, Stillende, Jugendliche im Wachstum, ältere Menschen, Veganer und Leistungssportler) und darüber hinaus treten die Anzeichen saisonunabhängig auf. Wenn der mentale Einbruch im Winter passiert, ist es Zufall.