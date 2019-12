Enns: Ärger über nicht barrierefreien Bahnhof

Eigentlich sollte Barrierefreiheit im Jahr 2019 selbstverständlich sein. Nicht so am Bahnhof Enns (OÖ). Dort schaffen es die ÖBB seit Jahren nicht, alle Bahnsteige barrierefrei zugänglich zu machen. Was zum Beispiel für Menschen im Rollstuhl bedeutet, nicht ohne Umweg in die Landeshauptstadt Linz fahren zu können!