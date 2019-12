Hacker sprach über Überwachungssystem mit Mädchen

Weiterer Vorfall: Frau in eigenem Schlafzimmer geweckt

Es ist nicht der einzige Vorfall mit Produkten der Marke Ring. In der Metropole Atlanta weckte ein Hacker eine Frau auf, als diese gerade in ihrem Bett schlief. Eine Männerstimme klatschte in die Hände und schrie durch den Lautsprecher: „Wach auf! Ich kann dich in deinem Bett sehen, wach verdammt nochmal auf!“ Eine Freundin des Opfers veröffentlichte den gruseligen Vorfall, der vom System auch aufgezeichnet wurde, auf Twitter (siehe oben).