Lokal sucht mit Video nach dreisten Handy-Dieben

Das unbekannte Duo marschierte am Mittwoch zur Mittagszeit ins „Barrique Lambach“, wollte einen Tisch zum Essen. „Meine Kollegin und ich waren extrem im Stress, weil das Lokal bis auf den letzten Platz gefüllt war. Die beiden haben dann an der Bar Platz genommen, um nur schnell was zu trinken“, erzählt eine Kellnerin (28). Plötzlich verließ das Duo schlagartig das Lokal.