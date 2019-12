Freundin (48) erstochen: Das Motiv war Eifersucht

Am zweiten Adventsonntag gegen 20 Uhr nahm das Drama seinen Lauf. Beamte der Polizeiinspektion Laa an der Thaya wurden von einem Anrufer informiert, dass es in Neudorf bei Staatz zu lautstarken Streitigkeiten gekommen sei. Die Polizisten machten sich sofort auf den Weg. Weil die Tür versperrt und Gefahr im Verzug war, handelten die Uniformierten blitzschnell: Sie borgten sich von einem Nachbar Werkzeug aus und verschafften sich so Zugang zu der Wohnung.