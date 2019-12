Feuz triumphiert, Kriechmayr fährt aufs Podest!

Für den Schweizer Feuz war es der zwölfte Weltcup-Sieg seiner Karriere, der neunte in dieser Disziplin - der Dritte des Auftaktrennens in Lake Louise landete damit zum 13. Mal in den vergangenen 15 Abfahrten auf dem Podest. Für Österreich schaute der erste Podest-Rang in der Abfahrt auf der „Birds of Prey“ seit 2013 (Reichelt/2.) heraus. Der Salzburger verfehlte das Podest dieses Mal nur um 0;02 Sekunden. Der bisher letzte ÖSV-Abfahrtssieg im einstigen „Wohnzimmer“ von Hermann Maier ist durch Michael Walchhofer schon zwölf Jahre her. Matthias Mayer verpatzte mit Startnummer eins das Rennen, behielt trotz Nullnummer (31.) aber die Führung im Gesamtweltcup, weil auch dem Südtiroler Dominik Paris ein Spitzenrang verwehrt blieb (11). Mayer liegt neun Punkte vor Kriechmayr und 17 vor Paris, in der Abfahrt setzte sich Feuz vor Kriechmayr und dem deutschen Lake-Louise-Sieger Thomas Dreßen in Front.