Gericht spricht Elon Musk nach „Pädo“-Tweet frei

Tesla-Chef Elon Musk ist vom Vorwurf der Verleumdung freigesprochen worden, nachdem er einen britischen Höhlenforscher als „pädophilen Kerl“ bezeichnet hat. Die von US-Medien veröffentlichte Entscheidung einer Jury in Los Angeles am Freitag beendete einen kurzen Prozess. „Mein Glaube an die Menschheit ist wiederhergestellt“, kommentierte Musk das Urteil laut der „New York Times“.