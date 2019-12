Ofner bei Weltcup-Auftakt in Frankreich Sechste

Katrin Ofner hat beim Weltcup-Auftakt der Ski-Crosser im Val Thorens als mit Abstand beste Österreicherin Rang sechs belegt! Nach dem Halbfinal-Out an vierter Stelle ihres Laufes belegte sie am Freitag im kleinen Finale Platz zwei. Die sechs ÖSV-Herren schieden allesamt bereits im Achtelfinale aus und kamen nicht in die Top 20. Die Siege gingen an Sandra Näslund (SWE) und Kevin Drury (CAN). Am Samstag folgt in Frankreich ein weiterer Bewerb.