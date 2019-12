IS-Video geteilt: Strafe wurde verdoppelt

Am Landesgericht seiner Heimatstadt war der Software-Entwickler noch mit sechs Monaten bedingt davongekommen. Die Staatsanwaltschaft hatte ihm Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation und einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Der ehemalige Kommunalpolitiker verteidigte sich damit, dass er den Inhalt des Videos gar nicht so genau wahrgenommen hatte. Das Oberlandesgericht Linz hat aber nun der Berufung der Staatsanwaltschaft stattgegeben und die Strafe auf ein Jahr bedingt verdoppelt.