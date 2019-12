Neuschnee! Training in Lake Louise abgesagt

Das zweite Abfahrtstraining der Alpinski-Damen am Mittwoch in Lake Louise ist wetterbedingt abgesagt worden. Gründe sind Neuschnee auf der Piste und Schlechtwetter. Im ersten Training für den Speed-Weltcup-Auftakt der Damen war Nicole Schmidhofer, die im Vorjahr in Kanada beide Abfahrten gewonnen hat, als Vierte beste Österreicherin gewesen. Für Donnerstag ist ein weiteres Training angesetzt. Die beiden Weltcup-Abfahrten sind für Freitag und Samstag angesetzt, am Sonntag folgt ein Super-G.