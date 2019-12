Deutscher Reporterpreis für die Ibiza-Aufdecker

Die Journalisten von „Spiegel“ und „Süddeutscher Zeitung“, die die Ibiza-Affäre aufgedeckt haben, wurden mit dem Deutschen Reporterpreis ausgezeichnet. Sie hatten am 17. Mai das 2017 heimlich auf Ibiza aufgenommene Lockvogel-Video mit dem damaligen FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und seinem Klubobmann Johann Gudenus veröffentlicht, das die türkis-blaue Regierung zum Platzen brachte und die Neuwahl auslöste. Die Auszeichnung in der Kategorie Investigation wurde den Enthüllungsjournalisten am Montag in Berlin verliehen.