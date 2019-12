Türkis-Grün: Der nächste Trippelschritt

Weiterhin ohne Festlegungen ist am Montag die Zwischenbilanz der Regierungsverhandlungen von ÖVP und Grünen ausgefallen. Es gebe bereits Übereinstimmungen, aber weiterhin auch Punkte, bei denen man weit auseinanderliege, berichteten die Parteichefs Sebastian Kurz und Werner Kogler am Nachmittag getrennt voneinander. Die kommenden Wochen seien „sicherlich eine sehr entscheidende Phase“, sagte Kurz. Bereits am Dienstag wird in unterschiedlichen Konstellationen weiterverhandelt, am Mittwoch ist das nächste Vieraugentreffen der beiden Parteichefs angesetzt.