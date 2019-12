„Gesunde Schule“ ist für Kinder und Lehrer super

Täglich Bewegung

In der VS 1 in Kirchdorf an der Krems können die Kinder täglich 15 Minuten vor Unterrichtsbeginn beaufsichtigt an der frischen Luft spielen. Im Schulhaus können sie sich mit verschiedenen Geräten austoben. Viele Schulen wurden mehrfach ausgezeichnet, bekommen dann bis zu 1000 Euro .