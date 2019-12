Frau (37) jagt Ehemann mit Messer aus dem Haus

Im Personalzimmer eines Gasthofes in St. Salvator in Kärnten geriet ein nigeranisches Ehepaar am Sonntag wegen Geld in Streit. Das Paar schlug und biss sich gegenseitig, bis die Ehefrau (37) ein im Badezimmer abgelegtes Steakmesser schnappte und ihren Mann (31) aus dem Haus jagte.