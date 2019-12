1. ÖSV-Sieg! Sound im Auto machte „DJ Mothl“ heiß

Der Bann ist gebrochen: Im achten Rennen (Damen und Herren) der ersten Nach-Hirscher-Saison gab’s den ersten Sieg! Der zweifache Olympiasieger Matthias Mayer feierte den ersten österreichischen Super-G-Sieg in Lake Louise seit Hermann Maier 2008. Der Schachspieler hatte den allerbesten Zug ausgepackt. Sonntag Früh in Lake Louise: Draußen regiert die bittere Kälte (minus 20 Grad), drinnen im Auto geht’s auf der Fahrt vom Chateau zur Weltcup-Strecke heiß her. DJ Mothl heizt mit Sound ein: Dance Monkey und Lose Control.